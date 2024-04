LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | dalle 08 00 le qualifiche Ferrari in cerca di soluzioni sul giro secco

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.42dunque che dovrà trovare la quadra, soprattutto per non perdere troppo nel t-1. La chiave sarà lo sfruttamento delle mescole Pirelli. 07.39 Guardando i numeri, il pilota con più pole-position è Michael Schumacher con otto, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. Ovviamente il filotto di 5 pole consecutive è record relativamente al. Tra i piloti in attivita, con almeno una pole abbiamo: 2 – HAMILTON Lewis (2017, 2018) 2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023) 07.36 Solitamente la gara si sviluppa su due soste, considerato appunto lo stress cui vengono sottoposte le gomme e il loro degrado termico: peraltro, le eventuali temperature più basse rispetto al passato potrebbero essere un suo fattore mitigante e creare così le condizioni, soprattutto per vetture e ...

05.01 1:35.6 Leclerc velocissimo con le gomme medie, 1:36.2 per Sainz e 1:36.6 per Verstappen , sempre con le gomme medie. 05.00 1:35.8 Leclerc, 1:36.2 Sainz ... (oasport)

05.24 In pista le due Ferrari ora. 05.23 Verstappen si lamenta però via radio del comportamento della monoposto. 05.21 Verstappen si porta davanti a tutti ... (oasport)

GP Giappone 2024 – DIRETTA Qualifiche - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all’appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del campionato 2024 di F1.formulapassion

LIVE GP Giappone: segui le prove libere 3 in diretta - La Formula 1 si appresta a mettere la parola fine alle prove libere del GP del Giappone 2024. Sul circuito di Suzuka le FP3 saranno fondamentali per riuscire a svolgere il lavoro in pista che ieri ...autosprint.corrieredellosport

