(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Francesdell’ATP 250 di. Sulla terra rossa americana il tennista azzurro proverà a stupire tutti, partendo da sfavorito contro, numero 21 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo. Aha centrato la secondaATP della propria carriera, dopo quella raggiunta lo scorso febbraio a Cordoba, dove ha conquistato il titolo. In questo torneoha rimontato all’esordio Denis Kudla, 3-6, 7-6, 6-2, prima di eliminare la testa di serie ...

Darderi in semifinale all'ATP Houston: Giron ko in due set - Seconda semifinale in carriera per l'italoargentino che concede appena quattro game al n. 7 del seeding, lo statunitense Giron. Darderi affronterà in semifinale un altro americano, il campione in ...sport.sky

LIVE Darderi-Tiafoe, ATP Houston 2024 in DIRETTA: l’azzurro può ribaltare il pronostico in semifinale - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Frances Tiafoe, semifinale dell’ATP 250 di Houston 2024. Sulla terra rossa americana il ...oasport

Darderi vola sul rosso, è in semifinale a Houston - Luciano Darderi batte 60 64 Marcos Giron e raggiunge la seconda semifinale in carriera. Al al River Oaks Country Club di Houston, teatro dello ...sport.tiscali