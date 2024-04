LIVE – Cobolli-Nagal 2-6 3-6 | qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per il primo turno delledeldi(terra battuta). Dopo l’eliminazione al secondo turno a Marrakech, Flavio torna in campo per impreziosire ulteriormente una stagione molto positiva e togliersi delle soddisfazione anche in terra monegasca. Non si prospetta però un esordio agevole dato che dovrà vedersela contro l’indiano, che in questosi è regalato l’esordio in top 100 ed è pronto a far valere la sua maggiore esperienza. L’unico precedente, che risale allo scorso anno in un Challenger austriaco, è stato vinto da. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ...