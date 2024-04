LIVE Berrettini-Navone | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | in corso la prima semifinale | poi il romano!

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:06 Roberto Carballes Baena vince il 1° set dellacontro Pavel Kotov per 6-4. A seguire la partita che più ci interessa, quella che potrebbe riportare in top 100 Matteo!! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelladell’ATP 250 ditra Matteoe Mariano. Procede per mini-obiettivi la rinascita del, che torna a giocare unallo ATP dopo Napoli 2022, lui che vanta il “career Slam semifinal“, ovvero essere riuscito a giungere quantomeno inin tutti e 4 i Major. Quest’oggi, ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Navone , incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il campione capitolino, entrato in tabellone grazie al ... (sportface)

Berrettini-Navone diretta: segui la semifinale dell'Atp Marrakech LIVE - La semifinale tra Berrettini e Navone a Marrakech andrà in scena sul campo centrale non prima delle 15:40 (ora italiana) sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che la manderà in onda sul canale 203 (Sky ...corrieredellosport

Berrettini-Navone oggi in tv: a che ora la semifinale a Marrakech, programma, streaming - Oggi, sabato 6 aprile, Matteo Berrettini sarà protagonista delle semifinali dell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana il tennista romano torna a disputare un penultimo atto ne ...informazione

Berrettini-Navone all'ATP Marrakech, il risultato in diretta LIVE della partita - Matteo Berrettini insegue la 13esima finale in carriera, la prima da Napoli 2022. Per raggiungerla dovrà battere l'argentino Mariano Navone, n. 60 al mondo e mai affrontato in carriera. Il match sarà ...sport.sky