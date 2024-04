LIVE Berrettini-Navone 6-7 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | rocambolesco 1° set vinto dal sud-americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il back di rovescio di. Serve7-6(4)! Servizio e dritto. Dolorosissimo primo set perso dall’azzurro in 68?. Il romano ha strappato il servizio in extremis all’argentino sul 5-4 e ha avuto un set point sul 6-5. Purtroppo il tiebreak ha detto male e adesso si fa dura. 6-4. Servizio e dritto, non trema l’argentino. 5-4. Niente, si sposta ma è senza fiatodallo scambio precedente, si allarga lo sventaglio. Nooo altra seconda 4-4 Non ci posso credere.ha colpito una riga in estremo recupero che avrebbe mandato fuori di melone chiunque.ha continuato a spingere con il cannone ...