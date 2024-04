LIVE Berrettini-Navone 6-7 | 6-3 | 1-0 ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | l’azzurro tiene il 1° gioco del 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Estrema difesa di, che deve però arrendersi al dritto di Matteo, non proprio quello di Gulbis. A-40 Altro dritto in rete purtroppo. 40-40 Non è possibile. Si stampa sul nastro il dritto d’entrata didopo un’ottimo dritto in costruzione. QUESTO PUNTO MATTEO! 30-40 Si era difeso ancora in modo pazzesco, ma ha messo di poco largo il dritto in spinta. 30-30 PAZZESCO dritto diagonale a girare lo scambio, formalità a chiudere!! Si costruisce la chance in apertura di set decisivo. 30-15 Largo di poco il dritto di. 30-0 Lungo il rovescio di. 15-0 Servizio e dritto. 1-0 MERAVIGLIOSA SMORZATA VINCENTE dopo il servizio, a stanare ...