LIVE Berrettini-Navone 6-7 | 5-3 ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | conferma ancora il break il romano e adesso ha una grande chance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non è possibile. La riga presa dacon la volèe di rovescio “ballerina”. 30-40 Bruttissimo errore di dritto a scambio partito. Questo punto Matteo! 15-40 COS’HA PRESO! Cos’ha preso. Che scatto in avanti, pazzesco in difesa. Non crediamo ai nostri occhi. 15-30 Di nulla lunga la risposta. 0-30 LUNGOLINEA DI ROVESCIO PODEROSO! 0-15 Grandissimo dritto diagonale di, che ora comanda con continuità. BREKKARE ORA PER SERVIRE PER PRIMI NEL 3°! 5-3 Altra prima, altro punto. 40-0 Qui invece ACE (7°) al centro. 30-0 Prima vincente. Quinon ha spinto, vista la posizione incredibilmente arretrata di. C’è cascato l’argentino. 15-0 Grandissima prima ad aprirsi il campo, dritto “di la” e ...