LIVE Berrettini-Navone 6-5 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | fondamentale CONTRO-BREAK in extremis del romano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 ACEEEEEE (5°)!!!!!!!!!!!!! Reazione da campione, del campione azzurro! 40-30 E’ sulla riga stavolta il dritto lungolinea di. 40-15 Lungo il dritto del. 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Super smorzata in-tempo che taglia le gambe a. 15-0 IL NASTRO AIUTA ANCORA L’AZZURRO portando via il dritto dell’argentino!! 5-5 COMANDA CON IL DRITTO, CON MARGINE, E CHIUDE CON LO SMASH! 15-40 LUNGO il rovescio dell’argentino!!!!! Amici, la dea bendata sta dando una spinta all’azzurro in questo game. 15-30 Secondo rovescio out consecutivo, questo dopo il servizio ed è un gratuito! Forza Matteo. 15-15 Di ‘nulla’ largo il rovescio lungolinea di. 15-0 ...