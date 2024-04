“L’Isola dei famosi” | sorge l’assurdo sospetto sul concorrente big

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 aprile 2024) News TV. Mancano due giorni all’inizio della nuovissima edizione dedei. Il reality che da quest’anno vedrà Vladimir Luxuria come madrina, non è ancora iniziato e già si parla di colpi di scena. Pare che uno dei concorrenti che sicuro sarebbe sbarcato in Honduras, sarebbe sparito improvvisamente e la sua partecipazione è a rischio. Leggi anche: Myrta Merlino assente a “Pomeriggio 5”: chi prende il suo posto Leggi anche: “Amici”, lite furibonda durante la registrazione: giudice costretto a dividerlisulbig Lunedì 8 aprile il via alla nuova edizione dedei, reality che metterà a dura prova i concorrenti tra sfide di forza e resistenza per guadagnarsi l’immunità ma ...