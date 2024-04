L’Isola dei Famosi “nel 2025 su Rai2 con Simona Ventura” Previsione di Gabriele Parpiglia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 6 aprile 2024)deidal 2015 è un appuntamento fisso su Canale 5 (con un’unica pausa nel 2020 a causa del Covid), ma dal prossimo anno le cose potrebbero cambiare. A rivelarle è statointervistato a Casa Sdl. “Secondo me questo è l’ultimo anno dedeiin Mediaset, dal prossimo anno tornerà in Rai“. E non solo. “Torneràcom’è giusto che sia. Secondo me. Vedremo, vedremo“.dei, peril capitolo è chiuso Come dichiarato in più occasioni da Super Simo, però, per leideiè un capitolo chiuso e non tornerebbe a condurla. Anche vero che ad oggi nessuno glielo ha ...