L' Iran allerta le truppe | Vendetta inevitabile Sale la soglia di pericolo

(Di sabato 6 aprile 2024) Gli Stati Uniti sono in massimae si stanno preparando attivamente per un attacco "significativo" da parte dell’che potrebbe giungere entro la prossima settimana

L'Iran minaccia: attacco a Israele inevitabile, ma decideremo come e quando rispondere a Tel Aviv - Dopo il raid israeliano all'ambasciata di Teheran a Damasco, le forze armate Iraniane sono in stato di massima allerta, lo confermano anche fonti di intelligence statunitense 'L'attacco israeliano non ...rtl

Gaza, recuperato corpo di un ostaggio israeliano. Nyt: Iran, allerta massima per attacco a Israele - Guerra Israele, gli aggiornamenti in diretta del 6 aprile. L'attenzione è tutta sull'Iran, da cui è attesa una risposta dopo il raid sull'ambasciata a Damasco.ilmattino

