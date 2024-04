L’ira di Schlein contro Conte | “Così aiuta la destra”

(Di sabato 6 aprile 2024) A Bari serve un sindaco, eppure la ricerca di un nome che possa essere condiviso da tutto il centrosinistra non è mai sembratacomplessa. Giuseppeè riuscito finalmente a far saltare il “Campo largo“, quell’alleanza, voluta da Elly, che alla fine dei conti non lo aveva mai convinto più di tanto. Stavolta, L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono le sette di sera quando Giuseppe Conte prende la decisione: «A Bari non ci sono più le condizioni per fare le primarie». E il campo largo crolla come un castello di carta travolto dallo tsunami ... (iltempo)

Per salvaguardare l'unità tra Pd e M5s, Goffredo Bettini ha già pronta una delle sue idee: "Io faccio un appello a Conte e al partito democratico, per ritirare i due candidati e trovare una ... (ilfoglio)

Le riunioni di partito esistono ancora nel Pd, e sono infuocate: come quando si parla delle apparizioni televisive di Elly Schlein . «Ma non aveva detto che non sarebbe mai andata nel salotto di ... (iltempo)

Una valanga giudiziaria e il Pd ora è nel panico. Schlein contro i 5 stelle. "Non prendiamo lezioni" - Ne è sicuro Gianfranco Pasquino (nella foto), professore emerito di Scienza Politica, che non usa mezzi termini per fotografare le difficoltà vissute dalla segretaria dem Elly Schlein e dal leader dei ...informazione

Un nuovo capitolo per la politica italiana - Tuttavia, non è stata posta alcuna base per questa unione, una situazione che deve essere affrontata con urgenza. Tensioni tra Schlein e Conte La tensione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte è palpabile ...informazione

Schlein contro Schlein. Elly incastrata da Conte appoggia il candidato di Decaro e Emiliano tra l'ira dei fedelissimi - Schlein contro Schlein. A Bari la segretaria dem di fronte alla contestazione del suo popolo. Lei, dopo un sofferto travaglio arriva in città per sostenere Vito Leccese, il candidato di Antonio Decaro ...huffingtonpost