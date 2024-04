L’inverno demografico sta arrivando | entro il 2040 spariranno 2 | 3 milioni di residenti nel Nord Italia

(Di sabato 6 aprile 2024) Senza migrazioni, e senza un’inversione nel trend delle nascite, ilavrà una sorta di “glaciazione demografica” per cui,il, ovvero tra 17 anni, ci saranno 2,3di. L’allarme lo lancia uno studio della Fondazioneest, che parte dal record negativo di natalità registrato dall’Istat nel 2023 nel Paese. Si passerà dai 27,4di abitanti del 2023 a 25,1. Le regioni più colpite saranno la Lombardia (-673mila), il Piemonte (-493mila) e il Veneto (-387mila). Meno abitanti vogliono dire minore capacita di consumo e altrettanta minore stabilità del sistema pensionistico. La discesa assoluta, spiega il report, sarà fin da subito rapida: -143mila unità all’anno nei prossimi sette anni nel ...

