L’Inter può stare a +20 dalla Juventus? Illecito di superiorità!

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo ore di attesa e di clessidre, il mondo social dellaha tirato fuori la bomba lanciando un clamoroso quesito: mapoteva iscriversi al campionato? D’altronde a meno venticapolista qualcosa bisogna pur fare. Non solo i tifosi, ma anche certa stampa che dovrebbe (condizionale che sta strettissimo) rimanere imparziale. LA DISPERAZIONE ? Mapoteva iscriversi al campionato? E’ questo il nuovo manifesto o slogan, per dirsi voglia, che capeggia oggi dalle prorompenti sedi juventine. Si è addirittura smosso un pool di avvocati con tanto di maglia bianconera nascosta, si fa per dire, sotto giacca e cravatta per attaccare e screditare. A dare alito e voce alla disperazione gobba ovviamente una certa stampa assolutamente imparziale e professionale… ...

Futuro in chiaroscuro per il difensore del Napoli , Natan . Arrivato in estate, in sostituzione del partente Kim, il brasiliano potrebbe già... (calciomercato)

L'Inter non poteva iscriversi al campionato: esposto in Procura, cosa succede ora: Cosa può succedere ora Intanto l'esposto è stato presentato alle ... Si attendono sviluppi di questo Juve vs Inter extra ...

Roma - Lazio, il derby della Capitale che vale tre volte: in palio il primato cittadino, la Champions e la prima vittoria di DDR o Tudor: ... va preparata nel migliore modo possibile, anche se non si può ... L' atmosfera del derby Non sono neanche andato in centro se non per ... tanto più che in ballo c'è lo scudetto dell'Inter. Non si ...