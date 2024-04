L’intelligenza artificiale nelle piccole imprese non è il demonio | anzi Meglio giocare d’anticipo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Non demonizziamola perché, se ben utilizzata,serve anche alle. Il suo uso, oggigiorno, è sempre più radicato all’interno delle realità aziendali, diventando strumento di aiuto per le attività di un’impresa. E come ha detto Monsignor Spadaro sulle colonne de Il Fatto quotidiano, “la questione vera non è sepotrà umanizzarsi ma seumana potrà rimanere umana”.generativa è uno strumento in grado di generare contenuti multimediali sulle base delle indicazioni dell’uomo. In un mondo, quello delle, dove ancora si fa fatica a reperire dati aggregati sulla base di software ...