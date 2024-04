Libri davvero per tutti Le biblioteche inclusive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) “per un libro, un libro per!“: il nome del progetto è dei più evocativi, prestandosi alla perfezione per indicare la svolta inclusiva che coinvolge ora tutte e sei ledi Monza. Grazie al bando “Lettura per“ del Centro per il libro e la lettura, il Comune di Monza ha infatti ottenuto un finanziamento di oltre 55mila euro da investire in azioni e strumentazioni per eliminare le barriere fisiche e sensoriali nel sistema bibliotecario. Il catalogo collettivo di Brianzasi arricchirà, e di molto, di nuovi titoli nei diversi formati alternativi di lettura:in simboli, tattili, in braille, in lingua dei segni, ad alta leggibilità, senza parole, audioed e-book, con una ricerca facilitata grazie a una sezione del suo ...