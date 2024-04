L’ex ginnasta Carlotta Ferlito su TikTok | «A Milano due ragazzi mi hanno sputato addosso Nessuno ha reagito» – Il video

(Di sabato 6 aprile 2024)ha denunciato sudi aver ricevuto sputi per strada a. Neldiventato presto virale, la 29enne racconta di essere stata fermata per strada da due, presumibilmente di 16-17 anni, che si trovavano su uno scooter e che le avrebbero chiesto il suo profilo Instagram. La situazione è degenerata quando, secondo quanto riportato da, iavrebbero iniziato a inveirle contro sputandole. Nel filmato di denuncia,commenta con un sarcastico e amaro «Bella», lamentando il fatto di non aver ricevuto né aiuto né solidarietà da, nonostante ci fosse molta gente ad ...

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito aggredita a sputi per strada a Milano - Carlotta Ferlito, più volte campionessa italiana assoluta di ginnastica, è stata aggredita con sputi e insulti mentre camminava nel centro di Milano. L’ex ginnasta di 28 anni ha fatto questa denuncia ...video.corriere

Carlotta Ferlito molestata in centro a Milano: sputi da due ragazzi - Brutta aggressione a Milano per Carlotta Ferlito, ex ginnasta di 29 anni. La sportiva ha denunciato su TikTok di avere ricevuto sputi per strada, mentre camminava nel centro cittadino. Lei stessa, vis ...milanotoday

Ginnastica, ma quale salvezza As Gin promossa in A2 maschile - È una vera e propria impresa quella compiuta dalla squadra maschile dell’As Gin (foto Valeria Tarallo da Ravenna). I ragazzi di Tommaso Pampinella hanno vinto l’ultima tappa della regular ...trcgiornale