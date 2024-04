Letture al buio e senza ostacoli La disabilità sale in cattedra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) L’elenco di eventi e attività inclusive in programma da qui a settembre nelle biblioteche è davvero folto, organizzati non solo "per persone con, ma con persone conche spesso saranno i diretti protagonisti", ha precisato la responsabile di BrianzaBiblioteche Laura Beretta. A livello di formazione la Scuola di agraria del Parco di Monza con AutAcademy, che conta una ventina di studenti diversamente abili, terrà due serate di sensibilizzazione sullo spettro autistico e le neurodivergenze: giovedì 23 maggio alle 18 alla biblioteca San Gerardo e mercoledì 12 giugno alle 18 alla biblioteca Triante. L’Associazione italiana dislessia sarà ospitata per una conferenza dalla biblioteca San Gerardo giovedì 9 maggio alle 18. Per tutti i momenti sarà previsto l’interpretariato nella lingua dei segni grazie alla collaborazione con l’Ente ...