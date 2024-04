L’esempio di De Gasperi per la politica di oggi L’analisi di Ornaghi

(Di sabato 6 aprile 2024) Leggere il testo del discorso “Le basi della democrazia”, tenuto da Alcide Deil 20 novembre 1948 a Bruxelles, desta un’emozione e rafforza considerazioni di natura duplice. In ogni lettore si rinnova l’ammirazione per la capacità dello statista di scorgere nel presente le positive opportunità da cui dipenderanno il domani dellae quello della democrazia. L’attualità del discorso, peraltro, accresce la percezione amara di dover rilevare che poco si sia riusciti a scongiurare dei pericoli per la democrazia che Deindicava. Ci si trova a riflettere sui motivi evidenti e sulle ragioni nascoste per cui l’insegnamento deano sembra sospeso sulla successiva storia del Paese, ovvero circoscritto in una singolarità così straordinaria da renderlo impraticabile in modo coerente. L’attualità viene ...

Elezioni europee, Fratelli d'Italia punta su Stefano Cavedagna: "Noi anti-Ue Falso" - E da oggi l’uomo dei meloniani per un posto a Bruxelles ... che deve partire però dagli interessi dell'Italia. Il 9 maggio del 1950 De Gasperi, Adenauer e Schumann hanno pensato all'Europa come fine ...bolognatoday

IL VIDEO. Marino alle Europee: Il mio slogan "I'll be back", come Terminator - Roma, 4 apr. (askanews) - Candidato alle elezioni europee per Alleanza Verdi-Sinistra, Ignazio Marino dice che il suo slogan, ispirato a Arnold Schwarzenegger in Terminator, è "I'll be back". "La mia ...ildolomiti

Strade, parte dal Poggino l’operazione “buche zero”: «Lavoreremo anche di notte» - «Ci siamo organizzati in maniera tale da fare lavori in notturna - dice l’assessore Stefano Floris - come accadrà ad esempio sulla rotonda nei pressi ... rinvenuto lo scorso 20 marzo in via Alcide De ...ilmessaggero