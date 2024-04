L’era fiammeggiante Dal reducismo al governo | le tre età della destra italiana secondo Tarchi e Carioti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) In un’intervista con Fernando Savater, Emil Cioran confessa “per la verità, ho vissuto intensamente, ma senza mai potermi integrare all’esistenza. La mia marginalità non è fortuita, ma essenziale”. Storia di una marginalità ormai ascesa alla luce del sole è il bel volume “Le tre etàfiamma. Lain Italia da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni” di Marcoe Antonio, edito da Solferino. Un libro-intervista che per densità deve essere riguardato a tutti gli effetti come prosecuzione, per espressa ammissione di Marco, di “Cinquant’anni di nostalgia”, volume-intervista di trent’anni precedente nel quale sempresi interrogavano su quei marginali che con la discesa in campo di Berlusconi iniziavano a sgusciare fuori dalle solide ...