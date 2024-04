L’Empoli torna a vincere dopo l’Inter | il Torino cade al 94’ con Niang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024)trova nel recupero una vittoria fondamentale per le sue speranze salvezza, a cinque giorni dalla sconfitta contro. Al Castellani iltrova il pari al 91’, ma poi perde 3-2 con l’ex. IL RILANCIO –quattro sconfitte consecutive, fra cui quella controritrova un risultato positivo. I toscani ottengono addirittura la vittoria nel recupero: 3-2 sulche sperava di correre per l’Europa. Prima occasione per i granata, con discesa di Antonio Sanabria e conclusione sul fondolo slalom. Al 6’ toscani avanti: Nicolò Cambiaghi si accentra da sinistra, gran destro e mani piegate a Vanja Milinkovic-Savic. L’attaccante deltrova il suo primo gol in questa Serie A ...