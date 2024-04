“Lei con Maria De Filippi…” Beatriz | bomba dopo la non scelta a Uomini e Donne

(Di sabato 6 aprile 2024) Anche se nonda Brando, quello diresta un nome chiacchierassimo dal pubblico di. Da quando è andata in onda ladel tronista di Treviso, oggi felice e innamorato con la sua Raffaella, tra i telespettatori si rincorrono le voci su un possibile futuro in tv per la ex corteggiatrice. Che ha da poco già fatto il suo ritorno in studio su richiesta del nuovo tronista, Daniele, ma si è rifiutata di corteggiarlo. Ultimamenteha anche rilasciato un’intervista al magazine ufficiale die fatto dietrofront su Tina Cipollari, l’opinionista con cui ha discusso innumerevoli volte negli ultimi mesi. Ma adesso, a mente fredda e lontana da quello studio, la ex corteggiatrice si sente di doverla ringraziare: ...

“Una scelta unilaterale che rappresenta un favore alle destre”, la segretaria dem Elly Schlein non risparmia critiche a Giuseppe Conte e alla scelta di ritirare il M5S d alle primarie per la scelta ... (ilfattoquotidiano)

Tensioni in Argentina . Questa volta il popolo sudamericano è sceso nelle piazze per protestare dopo l'annuncio del licenzia mento di oltre 15mila dipendenti statali da parte del governo di Javier ... (ilgiornaleditalia)

A Bari serve un sindaco, eppure la ricerca di un nome che possa essere condiviso da tutto il centrosinistra non è mai sembrata così complessa. Giuseppe Conte è riuscito finalmente a far saltare il ... (ildifforme)

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore e delle geishe tono su tono - Kyoto (Giappone), 5 apr. (askanews) - La stagione della fioritura dei ciliegi è in pieno svolgimento a Kyoto, l'ex capitale del Giappone, dove residenti e turisti ammirano lo spettacolo, iniziato in r ...affaritaliani

Elisabetta Gregoraci, il figlio si tinge di biondo: «Non aveva il mio permesso» - Anche per Elisabetta Gregoraci non è sempre facile fare la mamma con il figlio Nathan Falco, nato dall’unione con Flavio Briatore.Intervistata da Alessandro Cattelan la modella ha spiegato le dinamich ...msn

Milan, tegola Thiaw: salta il Lecce per infortunio - Forfait dell’ultimo minuto in casa Milan. Mailck Thiaw non potrà esserci domani contro il Lecce. Si tenta il recupero per giovedì. Il Milan si prepara per la sfida di domani contro il Lecce a San Siro ...calcioblog