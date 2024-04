L’eclissi totale che fa guadagnare 6 miliardi agli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 aprile 2024) L’8 aprile 2024 ci sarà uno spettacolo celeste raro e affascinante: un’eclissidi sole. No, l’Europa non lo vedrà perchéattraverserà il Messico, glie il Canada. Questo evento non solo attira l’attenzione degli appassionati di astronomia, ma ha anche un impatto economico significativo lungo il suo percorso. Un evento che vale circa 6di dollari Il fenomeno celeste non è solo un’opportunità per gli appassionati di astronomia, ma anche per le imprese locali lungo il suo percorso. Si prevede chepossa portare un’impennata economica fino a 6di dollari, grazie all’aumento della spesa per alloggi, ristoranti e viaggi lungo la traiettoria del. Questo afflusso di turisti non solo beneficerà ...