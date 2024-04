L’eclissi che pose fine a una guerra e scosse gli dei per sempre

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 6 aprile 2024)che cambiò il corso della storia Nella primavera del 585 a.C., una eclissi solare nel Mediterraneo orientale sconvolse la routine quotidiana, trasformando il giorno in notte. Un filosofo greco di nome Talete, considerato impuro per aver abbandonato gli dei, predisse, portando alladi una sanguinosatra i regni dei Medi e dei Lidi. L’incredibile predizione di Talete non solo misea un conflitto, ma influenzò il pensiero dei secoli successivi. Erodoto e Aristotele lo celebrarono come uno dei più grandi saggi dell’antichità. Il passaggio dalla superstizione alla razionalitàpredetta da Talete segnò una svolta L'articolo proviene da News Nosh.