Leclerc con la voce rotta in radio dopo le qualifiche del GP Giappone | è distrutto | “Non capisco”

Suzuka, 4 aprile 2024 – La Formula 1 torna in pista questo weekend a Suzuka per il Gran Premio del Giappone , quarto appuntamento del Mondiale 2024. Primo appuntamento oggi, giovedì 4 aprile, alle 13 ... (ilfaroonline)

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Giappone , quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della ... (oasport)

GP Giappone, le qualifiche regalano la prima fila alla Red Bull. In testa Verstappen e Perez, la Ferrari quarta con Leclerc ottavo - Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Tsunoda. Questi i risultati del GP del Giappone, che vede ancora una pole per Max Verstappen, la quarta consecutiva della ...ilfattoquotidiano

F1: Gp Giappone. Vasseur "Grande equilibrio, fondamentale il 1° giro" - Lo ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport, commentando le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il quarto tempo di Carlos Sainz e l'ottavo di Charles ...sport.tiscali

F1, Charles Leclerc positivo per la gara: “Servirà una super partenza, ma il passo è buono” - Continua a far fatica Charles Leclerc per quanto riguarda la prestazione in qualifica. Il monegasco della Ferrari ha avuto un solo colpo a disposizione nel Q3 e non è riuscito a spingersi oltre l'otta ...oasport