Leclerc battuto ancora da Sainz | ci si gioca tutto al primo giro | un caso in Ferrari

(Di sabato 6 aprile 2024) La stagione di Charlesrischia di essere arrivata a una svolta decisiva già al quarto gran premio del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della, formalmente prima guida della Rossa in attesa dell'arrivo di Lewis Hamilton fra 12 mesi, è stato letteralmente "sverniciato" dal compagno di team Carlosanche nelle qualifiche del Gp del Giappone. Qualifiche dominate, va detto, dalle due Red Bull con l'ennesima pole di Max Vestappen davanti a Sergio Perez. Alle loro spalle, quarto dietro anche a Lando Norris su McLaren, è proprio, lo spagnolo di fatto licenziato in anticipo da Maranello per far posto a Lewis e che sta correndo sopratper sé, per dimostrare ai dirigenti dellae delle altre scuderie di essere un pilota su cui puntare nel prossimo futuro. ...

Curling, Mondiali uomini: Germania battuta, Italia in semifinale - L'Italia del Curling maschile e' in semifinale ai Mondiali in corso in Svizzera. Gli azzurri hanno infatti battuto la Germania per 8-3 nel 'qualification ...sportmediaset.mediaset

Qualifiche Suzuka: pole di Verstappen e prima fila tutta Red Bull. Delusione Ferrari: 4° Sainz e 8° Leclerc - FORMULA 1 - Red Bull dominante già dalle qualfiiche del GP Giappone: Verstappen colleziona la quarta pole position su quattro prove stagionali, battendo Perez ...eurosport

F1 Gp Giappone, scoppia la grana Leclerc, team radio nervoso: "Più di così non posso". Ferrari fatica a Suzuka - Un Charles Leclerc nervoso, deluso e sconsolato dopo le brutte qualifiche del Gran Premio del Giappone con una Ferrari apparsa in difficoltà specie sul giro secco ma in special modo col monegasco ...sport.virgilio