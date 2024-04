“Le Vele“ festeggia vent’anni anti-disagio | Saremo ancora più presenti sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Diciotto dipendenti, 60 collaboratori, 10.632 ore erogate e 314 allievi formati solo nel 2023 a Pavia e Garlasco. È il mini bilancio de “Le“ che ieri hato idi attività. Era il 5 aprile 2004 infatti quando 7 docenti per rispondere all’aumento della dispersione scolastica creavano un’associazione per aiutare i ragazzi che vivevano un. È cominciato così il lungo viaggio che ha portato “Le“ a essere nota per i corsi professionalizzper operatori Asa e Oss. "Nel 2016 a Garlasco – ha spiegato la direttrice Livia Andolfi (nella foto) – abbiamo creato un istituto dove, dopo un percorso di tre anni più un quarto di qualifica, si raggiunge il diploma di operatore grafico e operatore di trasformazione alimentare per disabili. Inoltre si è aggiunto il ...