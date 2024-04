Le parole di Lepore | Si faccia chiarezza sul ragazzo arrestato Poi invita al dialogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) "Sisu quanto avvenuto ai danni di un manifestante. Circolano ricostruzioni gravi che se confermate sarebbero inaccettabili". Sono da poco passate le 11 e il sindaco Matteocommenta quanto è stato denunciato dal comitato Besta e dai collettivi sul giovane di 19 annidopo il parapiglia che si è scatenato al parco Don Bosco in via Serena. Un arresto a cui i carabinieri arrivano utilizzando taser e spray al peperoncino, mentre vengono feriti tre militari. Nelledel sindaco, però, non c’è alcun cenno alle forze dell’ordine, dando il là agli attacchi del centrodestra che lo accusano di non aver saputo gestire una situazione con la tensione alle stelle. Ma la giornata è lunga e in mezzo ci sono il ’Question time’, la nostra cronista Chiara Caravelli accerchiata e ...