Le pagelle Pressa e contrasta | a tutto Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) CONSIGLI 5,5. Vede le streghe al 16’, su tiro-cross di Pierozzi. Vedrà di peggio nella ripresa, suo malgrado. Mai troppo sicuro, a conti fatti, e del resto siamo a 59 reti subite in 31 partite… TOLJAN 6. Tre mesi fuori per infortunio, poi due gare di fila, una a tre giorni dall’altra. Difficile chiedere di più al centrale tedesco, che milita i danni e nella ripresa patisce qualcosa. ERLIC 6. Rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Non corre rischi in chiusura, ma non brilla nemmeno in impostazione. Non al top, si arrende a metà ripresa a quei problemi muscolari che lo condizionano da tempo (24’ s.t. Kumbulla 5,5. Terzo gettone in neroverde, paga con un giallo qualche insicurezza di troppo) FERRARI 5,5. Incrocia Ikuemesi, cui concede giusto quel che serve a prendersi un rigore sfuggito ai più. Poco fortunato, il capitano… DOIG 5. L’impressione è che Candreva e ...