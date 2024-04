Le pagelle Mickey | una notte da incubo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Lundberg 4,5 (in 19’ 1/3 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist). Se fa canestro il suo egoismo ha un senso, altrimenti si trasforma in un vantaggio per la difesa avversaria. Belinelli 5 (in 25’ 1/4 da due, 2/11 da tre, 5/5 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Aggiusta le cifre nel finale, ma per vincere a Milano serviva la partita perfetta e lui ne è molto distante. Pajola 5 (in 25’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Ha parecchie colpe sul parziale di 13-0 iniziale che dà coraggio ai padroni di casa e poi qualcosa combina, ma anche questa prestazione è di molto al di sotto delle sue possibilità. Dobric 4,5 (in 13’ 2/4 da tre, un rimbalzo, un assist), Si vede che gli manca la fiducia. Ogni tanto combina qualcosa di buono, ma è come se avesse lasciato l’autostima in Serbia. Lomazs 5 (in 7’ 0/1 da due, 0/1 da tre, ...