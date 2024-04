Le pacchiste e il mancamento in studio | Din Don | dramma ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) La disperazione dellee dei pacchisti dinel corso della puntata andata in onda venerdì sera su Rai 1 conferma quanto fossero amati i due concorrenti, i gemelli Din Don, uno dei quali è un prete. Gara tra le più sfortunate e incredibili di questa stagione, come conferma a un tratto lo stesso conduttore del quiz scassa-ascolti dell'access prime time, Amadeus. L'inizio di partita è traumatico, I Din Don vedono evaporare uno dopo l'altro tutti i pacchi rossi "pesanti", quelli che contengono i cosiddetti "soldoni". Lein rappresentanza di Sardegna e Umbria scavicchiano i loro pacchi e scoprono che dentro c'è la bellezza di 300mila e 100mila euro. Il loro volto si rabbuia all'istante, la prima addirittura si porta le mani al volto quasi per un, tanto è la ...