“LE DEMENZE – QUESTE SCONOSCIUTE” | Prevenzione e percorsi terapeutici Nuovo appuntamento organizzato dall’Ufficio Pastorale della Salute

(Di sabato 6 aprile 2024) Caserta. Presso la Biblioteca Diocesana di Caserta in via Redentore, si è tenuto il convegno “LEDiocesano per ladi cui è direttore don Antonello Giannotti. All’evento introdotto dal prof. Marco Lugni e moderato dal dott. Giancarlo Infante, ha tenuto una vera e propria lectio magistralis il dott. Mariano Califano, specialista in Gerontologia e Geriatria, Tisiologia e Malattie Apparato respiratorio, già Direttore UOC lungodegenza P.O. san Felice a Cancello ASL Caserta, che ha evidenziato come con il termine demenza si indica non una malattia, bensì una sindrome, cioè un insieme di sintomi, ...

