Lazio-Roma | scontri tra tifosi vicino all’Olimpico | interviene la Polizia

(Di sabato 6 aprile 2024) Clima incandescente anella giornata del derby della Capitale tra. Dopo l’allarme per cori e adesivi antisemiti lanciato nei giorni scorsi, nella mattinata di sabato 6 aprile si sono verificati degliallo stadio Olimpico. Alle ore 09:30, un centinaio didellaè infatti venuto a contatto con un gruppo di circa 200 ultras dellanei pressi del bar River, rendendo necessario l’intervento dellaper separare le due frange, anche tramite il lancio di gas lacrimogeni in risposta al lancio di bombe carte. Nell’occasione, un tifoso dellaè stato arrestato e sono stati sequestrati caschi, mazze e cacciaviti. Situazione in divenire e da monitorare attentamente visto ...