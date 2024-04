Lazio Immobile | «Nervosismo? C’è chi sa esultare con stile e chi no»

Pagelle Roma-Lazio: Immobile impalpabile, Romagnoli errore decisivo. Kamada… – VOTI - Immobile 4.5: impalpabile, lo si nota solamente quando sciupa ... Come dice lui, però, servirà ancora tanto per riuscire a vedere la sua vera Lazio.lazionews24

Lazio, Immobile: "Per me una stagione devastante. Sul mio futuro..." - Le parole di Ciro Immobile dopo il derby Roma-Lazio Costretto a uscire all'intervallo del derby per un infortunio, un deluso Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 con ...gianlucadimarzio

Roma - Lazio, Immobile: "C'è chi esulta con stile e chi no. Poi sui tifosi..." - Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il derby giocato contro la Roma. COSA LASCIA LA SCONFITTA – «Anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni. Il derby è ...noibiancocelesti