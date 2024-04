L’azienda calabrese che ha inventato i “Quattro salti in padella”

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) In Calabria non ci sono piccoli problemi, solo grandi problemi. Deve aver pensato questo Antonio Tenuta, ex bancario prestato all’agricoltura, quando davanti all’eccesso di pomodori prodotti nell’estate del 1974, decide di non mandarli al macero. Prima li conserva nelle celle di stoccaggio della sua azienda agricola. Poi costruisce un prototipo per la lavorazione dei pomodori surgelati. E in poco tempo inventa un modo per pelarli a freddo, quando sono già congelati. È un’intuizione rivoluzionaria: per la prima volta, i pomodori possono essere usati nei surgelati. La Findus bussa subito alla porta dei Tenuta e inserisce i cubetti pelati nei suoi minestroni. E da questa invenzione, brevettata nel 1978, parte la creazione di tanti piatti che oggi popolano ancora i nostri freezer, dalla “Zuppa del casale” ai contorni grigliati. Ma soprattutto un prodotto cult per pranzi e cene di ...