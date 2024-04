L’avvocato del giovane arrestato | L’uso del taser è ingiustificato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo quasi nove ore d’attesa in tribunale – tra slittamenti per la precedenza di altre direttissime e la riserva del giudice – alla fine l’arresto del diciannovenne Giò, l’attivista del comitato Bestaieri notte dai carabinieri per furto, resistenza e lesioni nel parco Don Bosco, è stato convalidato. Nessuna misura è stata emessa nei confronti del, perché, come illustra il suo avvocato Mario Marcuz, "la giudice Anna Fiocchi ha ritenuto che non esistessero esigenze cautelari, dato che il ragazzo è incensurato e non ci sono pericoli di fuga né di inquinamento delle prove". La difesa delha anche prodotto in aula tre video dell’arresto, che, spiegano, testimonierebbero le modalità dell’arresto. "Abbiamo fornito le uniche immagini disponibili di quello che è successo – dice infatti...