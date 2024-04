Lavoro | il 9 aprile un Recruiting Day a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024), 62024 – Nuova opportunità per i cittadini in cerca di occupazione o di un cambiamento professionale. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Randstad Italia Spa, apre la possibilità a tutti di partecipare al “Recruting day”, che si terrà martedì 9, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 16:00, presso la “Sala Pina de Rosa”, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78? “Chiunque sia interessato, potrà sostenere un colloquio conoscitivo con gli Account Manager. Siamo molto orgogliosi di supportare l’iniziativa delDay, un’occasione preziosa per i cittadini di ogni età che possono candidarsi per trovarein diversi settori. – ha sottolineato l’assessore al, Federica Poggio. – Un’iniziativa importante anche per le ...