Il ricordo di Atalanta Valencia 2019: gli ottavi di Champions League passati alla storia (nel bene e nel male) Un permesso per uscire prima da lavoro/scuola, maglia nerazzurra, sciarpa al collo, ... (calcionews24)

Ecco le 5 cose da ricordare dopo quella che è stata Napoli Atalanta di oggi allo stadio Maradona: terminata per 0-3 Napoli - Atalanta ha prodotto un verdetto netto, inequivocabile, con conseguenze ... (calcionews24)

L’Atalanta ricorda Ruggeri: «Ivan sempre nei nostri cuori» - «Gli anni passano, ma il suo ricordo è più che mai vivo, così come è immutato l’affetto di tutta l’Atalanta. Ivan Ruggeri sempre nei nostri cuori» così il club nerazzurro ricorda sul proprio sito l’ex ...ecodibergamo

Serie A, oggi tre gare: Atalanta spettatrice interessata - Atalanta spettatrice oggi, in particolare per il derby tra Roma e Lazio alle 18. Giallorossi a +2 sui nerazzurri ma con una partita in più, mentre i biancocelesti sono a -4.calcioatalanta