L’Atalanta a Cagliari va in cerca di punti Champions | davanti torna De Ketelaere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Bergamo, 6 aprile 2024 – Terza partita in otto giorni perimpegnata domenica alle 18 a, alla Unipol Domus.Trasferta non facile, contro i rossoblu di Ranieri in piena bagarre salvezza, ma il divario tecnico tra le due squadre fa pendere la bilancia dei pronostici della vigilia nettamente a favore della Dea, reduce in campionato dal sonoro successo per 3-0 a Napoli e mercoledì dalla difficile serata a Firenze nella semifinale di coppa Italia, dove i nerazzurri hanno limitato i danni perdendo solo per 1-0. Niente turnover per Gasperini Gasperini ritrova Deche ha smaltito l’allungamento agli adduttori che lo ha costretto a saltare Napoli e Firenze: il belga dovrebbe partire da titolare affiancando Scamacca, anche se poi nella ripresa ci sarà una staffetta tra attaccanti con spazio per Lookman, Miranchuk e ...