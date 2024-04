L' Aquila | Mattarella | sfida ricostruzione

(Di sabato 6 aprile 2024) 9.40 15 anni fa il sisma "sconvolse L'e il territorio circostante, strappando alla vita più di 300 persone.La distruzione si abbatté sul centro storico, sulla periferia, sui borghi vicini, lasciando la Comunità nazionale attonita" Così il Capo dello Stato,. La"rinascita di quella terra è divenuto un traguardo e un patrimonio civico comune. La piena(...) è un impegno da proseguire (...), unache riguarda l'Abruzzo". La memoria diventi "per tutto il Paese ammonimento e impegno", afferma il presidente.

Sisma L’Aquila, Mattarella “Piena ricostruzione dovere da proseguire” - ROMA (ITALPRESS) - "Il terremoto di quindici anni or sono, nella notte tra il 5 il 6 aprile, sconvolse L'Aquila e il territorio circostante, strappando all ...italpress

L’Aquila, fiaccolata in memoria delle vittime del sisma del 2009 La diretta video - Le immagini in diretta da L’Aquila della fiaccolata in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009. La manifestazione fa tappa alla Casa dello studente, dove persero la vita 8 ragazzi e ...video.corriere

15° anniversario terremoto dell'Aquila - Il capoluogo abbruzzese ricorda il terremoto che nella notte tra il 5 e il 66 Aprile del 2009 devastò la città. Alle 21,30 verrà acceso il braciere nel Parco della Memoria da dove prenderà il via una ...televideo.rai