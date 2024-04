L' Aquila | tutta Italia non dimentica | nella notte più triste accendi una luce

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) L'- Si è svolta la quarta edizione di "la tua" in occasione del 15° anniversario del sisma che ha colpito l'. È stata unadi preghiera silenziosa fino alle 3:32, quando hanno iniziato i rintocchi dei 309 colpi della campana del Suffragio, commemorando così ogni singola vita persatragedia. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata del 6 aprile, come segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite dalla perdita dei propri cari. Gli edifici pubblici sono stati invitati ad esporre le bandiere a mezz'asta e a osservare il lutto, mentre è stata vietata ogni attività ludica e ricreativa, in rispetto del carattere luttuoso della ricorrenza. I cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive sono stati ...