L’Aquila | Meloni trasforma la commemorazione del terremoto in uno spot pro-governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 aprile 2024) Aoggi è il giorno del ricordo delche 15 anni fa distrusse l’Abruzzo, causando 309 vittime. Una ricorrenza che Giorgianon ha esitato are – come d’uso – in una celebrazione del suo, con l’immancabile carico di retorica sulla ricostruzione (in gigantesco ritardo), che per la premier rappresenta invece “un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell’emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti”. Per fortuna oggi ha parlato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con l’usuale sobrietà e, soprattutto, con realismo, ha ricordato che c’è ancora molto da fare: “La piena ricostruzione della Città e dei borghi è un dovere e un impegno da ...