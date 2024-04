L’Aquila | la generazione terremoto | dalle elementari al liceo senza una scuola vera

(Di sabato 6 aprile 2024) L’istruzione è il buco nero del miracolo edilizio: gli istituti ricostruiti sono solo due. Tutti gli altri restano in periferici edifici provvisori

L'Aquila 15 anni dopo il terremoto, Silvia Frezza: «Le ferite ancora aperte sono nell'anima» - Quindici anni fa, il 6 aprile 2009, una scossa di magnitudo 6.3 distrusse l'Aquila e le zone circostanti: 309 morti e oltre 80mila sfollati. Tra loro c'era Silvia Frezza, insegnante che ha scelto di r ...vanityfair

L'Aquila, la fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto - L'Aquila ricorda il 15esimo anniversario del terremoto che il 6 aprile 2009 che provocò 309 vittime, sconvolgendo la vita del capoluogo abruzzese e di altri 55 comuni in Abruzzo. Una notte che anche ...video.corriere

L’Aquila, fiaccolata in memoria delle vittime del sisma del 2009 La diretta video - Le immagini in diretta da L’Aquila della fiaccolata in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009. La manifestazione fa tappa alla Casa dello studente, dove persero la vita 8 ragazzi e ...video.corriere