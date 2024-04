(Di sabato 6 aprile 2024) Unanelle stesse ore in cui, 15fa, si registrò la prima scossa:ledeldel

(Adnkronos) – E' la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Alle 3.32 del mattino si scatena l'apocalisse con una scossa di Terremoto di 5,8 gradi della scala Richter che in pochi minuti distrugge ... (periodicodaily)

L’Aquila a 15 anni dal terremoto la fiaccolata notturna ricorda le 309 vittime della tragedia del 2009 - Il 6 aprile 2009 un forte terremoto colpì la città de L’Aquila, in Abruzzo, uccidendo 309 persone e distruggendo oltre 80mila case. A 15 anni dalla tragedia, i cittadini sfilano in ricordo delle ...notizie.virgilio

Quindici anni fa s'è spenta L’Aquila - Come ci si incattivisce. L’Aquila non è rinata. Siamo sul pianeta Terra, nella stanza inferiore del Paradiso e da queste parti a risorgere è stato uno soltanto, pare. Duemila anni fa. L’Aquila non è ...huffingtonpost

L'Aquila 15 anni dopo il terremoto. Biondi: “Il nostro ricordo è anche forza e voglia di rinascere” - Sono trascorsi 15 anni dalla tragica notte del 6 aprile del 2009 che provocò 309 vittime a L’Aquila, travolta dalla furia del terremoto, sconvolgendo la vita del capoluogo abruzzese e di altri 55 ...rainews