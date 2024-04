L' Aquila | 15 anni dopo il terremoto 309 rintocchi in memoria delle vittime

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Quindicila tragedia del sisma che ha colpito L'e altri 56 Comuni del cratere sismico ieri sera, pocole 21:30, è partita da via XX Settembre la fiaccolata commemorativa309che,una sosta davanti la Casa dello studente, si è conclusa in Piazzale Paoli dove si trova il Parco dellacon una partecipazione di circa 1400 persone. Il Comune dell', con la partecipazione dell'Associazione familiaridel, ha organizzato l'iniziativa a cui ha preso parte il sindaco Pierluigi Biondi insieme ad altri rappresentanti dell'assise civica eIstituzioni nazionali, regionali e locali. Il braciere installato ...

Quindici anni non cancellano il dolore. Non ne basterebbero mille, probabilmente. Soprattutto per chi è rimasto e ricorda ogni 6 aprile quello che ha perso nel 2009 all'Aquila durante il... (leggo)

L’Aquila 15 anni dopo il sisma: certe cose non dimentichiamole mai - "Ricordo nitidamente tutte le fasi di questa drammatica vicenda, e non solo perché sono abruzzese e ho tanti amici e conoscenti che si sono salvati per miracolo" ...ilfattoquotidiano

Sisma L’Aquila, Mattarella “Piena ricostruzione dovere da proseguire” - ROMA (ITALPRESS) - "Il terremoto di quindici anni or sono, nella notte tra il 5 il 6 aprile, sconvolse L'Aquila e il territorio circostante, strappando all ...italpress

15 anni dal terremoto dell’Aquila, a Onna molte famiglie vivono ancora nei moduli provvisori: “Case pronte ma mancano i sottoservizi” - “Inclusività Siamo fantasmi per il sistema scolastico”. Le storie degli assistenti dei bambini disabili in aula: “Faccio il rider per Deliveroo come secondo lavoro” ...ilfattoquotidiano