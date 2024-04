L’Aquila | 15 anni dopo Biondi | “Ricordiamo la notte più buia per godere della rinascita”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblichiamo l’intervento integrale del sindaco de, Pierluigi, in occasione del 15esimoversario del terremoto che il 6 aprile 2009 provocò 309 vittime “Che meravigliarinascente. Prima, guardavamo in basso o davanti a noi, oggi, alziamo lo sguardo per riconnettere la nostra anima con la rifiorituracittà. 15fa abbiamo sentito il respiro di Dio nell’istante stesso in cui abbiamo capito che non tutto era perduto. Oggi possiamo dire che la nostraè come un romanzo – di idee, di progetti, di realizzazioni – che ha saputo tradurre i graffi dell’anima in opere d’arte, il sentire collettivo in un bellissimo ritmo urbano, la città in un luogo di cultura permanente. Gli aquilani sono ormai “abitatori del tempo”, figli ...