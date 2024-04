L’Aquila | 15 anni dal terremoto che uccise 309 persone

(Di sabato 6 aprile 2024) Quindicifa alle 3:32 del 6 aprile un sisma di magnitudo 5.9 colpìe altri 56 Comuni vicini, portando alla tragica morte di 309, seppellite tra le macerie e la polvere. Tutta Italia ricorda “la notte più lunga“, quella delle ricerche, dei pianti, della disperazione. La stessa notte in cui migliaia di L'articolo proviene da Il Difforme.

