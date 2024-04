L’appello di Fiorini | Provarci fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Con la rifinitura in programma stamani al "Palazzoli" i biancorossi di mister Malotti concludono la preparazione settimanale in vista della trasferta di domani in casa della capolista Pianese. I padroni di casa (58 punti) intendono consolidare il primato mentre il Grosseto è alla ricerca del "colpaccio": una vittoria del Grifone potrebbe riaprire i giochi. Per quanto riguarda la situazione degli infortunati non faranno parte della partita Bensaja, Prati e Bruni che non hanno ancora recuperato mentre Davì dovrebbe essere tra i convocati. Una partita, dunque, ricca di significati quella tra Grifone e Pianese. "Al di là della classifica attuale – sottolinea il presidente Antonio(nella foto) – la maglia del Grifone va sempre onorata. Inoltre c’è da raggiungere un altro obiettivo che è quello della migliore posizione nei playoff. Non vogliamo lasciare nulla di ...