Lapid parte stasera per gli Usa | vedrà Blinken e Sullivan

(Di sabato 6 aprile 2024) Il leader dell'opposizione israeliana Yairpartirà questa sera per Washington dove incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jakee il segretario di Stato americano Antony. Lo ha annunciato l'ufficio dicitato dal Jerusalem Post. Durante la sua visita,incontrerà alti funzionari dell'amministrazione americana alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, nonché senatori democratici e repubblicani, tra cui il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, Ben Cardin, il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer e Lindsey Graham.