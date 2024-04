L’anticipo del San Nicola Bari ko | colpaccio in trasferta La Cremonese ora è seconda

(Di sabato 6 aprile 2024) Laapredi Serie B con una vittoria di misura contro ilper 0-1 che riporta il club grigiorosso al secondo posto a 59 punti in attesa dei risultati di oggi delle dirette concorrenti (Como e Venezia). Le novità preannunciate da mister Stroppa in conferenza stampa pre gara hanno portato immediatamente una folata di vento positiva, spazzando via i dubbi che avevano accompagnato la. Al 2’, infatti, proprio da un’azione caparbia di Tsadjout nasce un cross arretrato che finisce sulle gambe di Maiello e poi in fondo alla rete. I minuti successivi scorrono nel segno di continui cambi di scenario in campo con 11 tiri in totale e occasioni limpide da una parte e dell’altra. Clamorosa quella della squadra di casa al 25’: sugli sviluppi di un’altra rimessa laterale Morachioli in spaccata manda ...

